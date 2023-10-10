В Москве банкиры не смогли попасть в офис из-за умершего в туалете охранника. Об этом сообщает издание mk.ru.

По информации источника, 44-летний погибший заступил на пост 8 октября 2023 года. Ближе к вечеру он закрыл заведение и включил сигнализацию. Ночью у мужчины ухудшилось самочувствие, поэтому он спустился в уборную, чтобы привести себя в чувства. Освежившись, сотрудник банка не почувствовал облегчения. Спустя некоторое время он умер из-за остановки сердца.

Утром 9 октября 2023 года мужчина должен был позвонить с докладом в охранную организацию, однако этого не произошло. Приехав в банк, сотрудники ЧОП увидели толпящихся людей. Вскрыв дверь и осмотрев пост охранника, они обнаружили на его столе валерьянку. Чуть позже было найдено тело умершего. По предварительным данным, причиной его смерти стал ишемический инфаркт.

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