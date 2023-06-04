15:43, 04 июня 2023
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В Москве автомобиль внезапно выпал с третьего этажа парковки на тротуар
Машина выпала с третьего этажа парковки и оказалась на газоне.
Автомобиль Mercedes-Benz выпал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве, перевернувшись на крышу.
Инцидент произошел на Новодмитровской улице рядом с ЖК «Савеловский Сити». Предварительно, внутри был водитель, пишут Известия.
Судя по кадрам с видео, машина упала вниз на асфальт, задев газон и перевернувшись колесами вверх. Видны сильные повреждения кроссовера – кузов разбит, левые стекла выбиты, номера отлетели в сторону. При падении в салоне раскрылись подушки безопасности.
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