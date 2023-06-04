Пенсионер отдал в руки мошенников 5 млн рублей, боясь потерять квартиру

В Санкт-Петербурге пенсионер был обманут мошенниками на 5 миллионов рублей.

Дело в том, что с 10 по 12 мая пенсионеру названивали с неизвестных номеров. По ту сторону телефонного провода злоумышленники представились как сотрудники полиции. Они сообщили мужчине, что якобы преступники что-то проделывают с его банковским счетом. Было рекомендовано снять деньги со счёта.

Обеспокоенный пенсионер пошел в банк и снял 790 тысяч рублей. После совершения операции мужчине опять поступил звонок. На этот раз человек представился сотрудником ФСБ. Он предупредил мужчину, что от его имени неизвестным лицом была составлена доверенность для продажи его квартиры. Чтобы сохранить жилье, пенсионеру посоветовали совершить фиктивную сделку по продаже квартиры.

Пенсионер пошел в нотариус и совершил сделку. Далее он отдал 4,3 млн рублей мужчине в сквере, пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело. Ущерб составил 5 млн и 90 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что инженер-механик совратил двух школьниц в сквере.