В Москве арестовали главу компании, ремонтирующей башни Кремля

В Москве суд арестовал главу компании «Петербургский Ренессанс» Ивана Орынчука и его сестру Оксану, которая занималась бухгалтерией. Их обвиняют в хищении аванса при реконструкции 10 башен Московского Кремля.

По версии следователей, родственники похитили 70,4 млн рублей, поступивших по кремлевским контрактам.

Компания проводила реставрационные работы 10 башен: Царской, Оружейной, Тайницкой и других. Контракт был заключен в 2018 году.

Адвокат Оксаны Ирина Чернига на суде заявила, что у подзащитной нет бухгалтерского образования. Кроме того, ее непричастность к хищению доказывает тот факт, что Орынчук взяла жилье в ипотеку и оформила кредиты на мебель и стиральную машину.

Реставратор Иван Орынчук заявил, что для выполнения обязательств по контрактам продал дом под Москвой и машину. Он считает, что стал жертвой оговора со стороны конкурента.

Обвиняемые арестованы до 29 декабря.

Ранее был задержан настоящий владелец сгоревшего клуба «Полигон» в Костроме депутат Ихтияр Мирзоев. Он заключен под стражу до 5 января.