17:04, 10 ноября 2022
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Задержан реальный владелец сгоревшего клуба в Костроме
Задержан депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев. Об является реальным владельцем сгоревшего клуба «Полигон».
Мирзоеву будет избрана мера пресечения.
Напомним, в ночь на 5 ноября в костромском клубе произошел пожар, в котором погибли 13 человек. Возможной причиной инцидента называли применение пиротехники.
Ранее сообщалось, что инвалида-колясочника в Приморье не пропустили в ночной клуб. Как рассказал мужчина, в заведении решили, будто он займет много места.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Telegram-канал 112
Автор:Лилия КараеваТеги: