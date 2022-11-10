Задержан реальный владелец сгоревшего клуба в Костроме

Задержан депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев. Об является реальным владельцем сгоревшего клуба «Полигон».

Мирзоеву будет избрана мера пресечения.

Напомним, в ночь на 5 ноября в костромском клубе произошел пожар, в котором погибли 13 человек. Возможной причиной инцидента называли применение пиротехники.

Ранее сообщалось, что инвалида-колясочника в Приморье не пропустили в ночной клуб. Как рассказал мужчина, в заведении решили, будто он займет много места.