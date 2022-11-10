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НЕКРОЛОГ
17:04, 10 ноября 2022
1 мин.

Задержан реальный владелец сгоревшего клуба в Костроме

Задержан реальный владелец сгоревшего клуба в Костроме

Задержан депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев. Об является реальным владельцем сгоревшего клуба «Полигон».

Мирзоеву будет избрана мера пресечения.

Напомним, в ночь на 5 ноября в костромском клубе произошел пожар, в котором погибли 13 человек. Возможной причиной инцидента называли применение пиротехники.

Ранее сообщалось, что инвалида-колясочника в Приморье не пропустили в ночной клуб. Как рассказал мужчина, в заведении решили, будто он займет много места.

Источник фото:Freepik.com
Источник:Telegram-канал 112
Теги:
#ночной клуб
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#огонь
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#смерть
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