В Москве «активисты» отсылали детей за алкоголем и вымогали деньги у кассиров

В Москве приостановили деятельность «общественной организации», участники которой вымогали деньги у сотрудников супермаркетов. Так, «активисты» отсылали подростков в магазины покупать спиртное, а потом требовали у кассиров деньги в обмен на молчание. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Стражи правопорядка задержали 14 «общественников», которые утверждали, что борются с продажей алкоголя несовершеннолетним, и при этом отправляли детей в супермаркеты за спиртными напитками. Если кассир продавал ребенку алкоголь, то к нему приходили участники «организации» и требовали оплату.

При отказе отдавать деньги злоумышленники угрожали проблемами с законом. Они говорили, что публично расскажут, как в магазине детям продают спиртное.

Полицейские вместе с сотрудниками службы безопасности X5 Group установили более 30 таких случаев с вымогательствами. В числе «общественников» были двое несовершеннолетних. Всем участникам схемы грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что известный композитор Кирилл Широков на протяжении 13 лет изощренно насиловал своих партнерш, включая супругу.