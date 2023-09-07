Связывал голой, плевался и душил: известный композитор 13 лет изощренно насиловал девушек

Уехавшего из России композитора Кирилла Широкова обвиняют в изощренных изнасилованиях, сюжеты для которых он находил в садистском порно. Так, на протяжении 13 лет музыкант издевался над своими партнершами, в том числе над женой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Десять девушек заявили о том, что стали жертвами пианиста, и они продолжают поиски других пострадавших от его рук. Бывшая жена Широкова утверждает, что он превратился в садиста сразу после свадьбы: мужчина избивал возлюбленную, связывал ее голой, душил, плевался в нее и угрожал убийством или изнасилованием. Когда девушка задумывалась о разводе, музыкант заявлял, что покончит с собой, если она сделает это.

Среди прочих жертв Кирилла Широкова хореографы, композиторы, художницы, режиссеры и актрисы. Причем каждая девушка говорит, что пианист был крайне неадекватным. Например, он нередко обсуждал секс с несовершеннолетними и заставлял партнерш повторять сцены из кино с элементами садизма.

Однако ни одна из пострадавших не обратилась за помощью к стражам правопорядка. Девушки ограничились публичными обвинениями.

Выпускник Московской консерватории имени П.И. Чайковского признает свою вину. В соцсетях он выложил пост, в котором отметил, что нуждается в терапии.

«Я чувствую глубокое сожаление и раскаяние. Сложно написать больше. Я планирую начать терапию, и мне очень жаль, что я не начал ее очень давно», – прокомментировал он.

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