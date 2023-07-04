Семимесячный ребенок умер в палатке на берегу Волги

Семья из Ульяновской области приехала на берег Волги, чтобы отдохнуть. В один из дней их семимесячный ребенок скончался.

Трагедия случилась рано утром у села Мордово: пока все спали, малыш стал задыхаться в палатке и потерял сознание.

Врачи, которые прибыли на место ЧП, констатировали смерть. Как пишет Telegram-канал SHOT, медики установили синдром внезапной смерти грудного ребенка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. У умершего грудничка был брат.

Ранее мы писали, что в Ленинградской области годовалый ребенок умер, подавившись морковью. В этот момент малыш находился в гостях у бабушки: родственница и дала ему угощенье. Морковь перекрыла дыхательные пути, и ребенка не удалось спасти. Семья, в которой произошла трагедия, была благополучной.