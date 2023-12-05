Рука начала неметь: девочку ударило током в школе во время украшения новогодней елки

В школе Санкт-Петербурга 14-летнюю ученицу ударило током при украшении новогодней елки в классе. Подросток вешала бумажную гирлянду и в какой-то момент облокотилась на интерактивную доску.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Инцидент произошел в школе Северного округа. Восьмиклассница по поручению учителя украшала елку в классе. Облокотившись на интерактивную доску, она получила сильный удар током и вскрикнула от боли. Свидетелями были одноклассники.

Ученица не сказала о случившемся педагогу и просидела еще два урока. В какой-то момент несовершеннолетняя не смогла писать – рука онемела. Учитель предложила вызвать скорую, но девочка отказалась.

Придя домой около четырех часов дня, она позвонила маме и пожаловалась на онемение руки. Мама приехала с работы и отвезла дочь в частную клинику, оттуда на скорой ее доставили в больницу, объяснив, что все может быть очень серьезно.

Ребенок находится в больнице, проходит обследование. Состояние школьницы стабильное. Мама пострадавшей девочки не имеет претензий к школе: она уверена, что вины учителей тут нет.

Как сообщил Департамент образования и науки Москвы со ссылкой на директора школы, информация о том, что ученица ударилась током от электронной доски, некорректна.

«4 декабря на перемене после первого урока дети вместе с классным руководителем украшали класс к новогодним праздникам. Одна из учениц принесла из дома гирлянду, которую девочки решили повесить на доску. Ученицы включили гирлянду, чтобы проверить ее исправность, после чего начали ее вешать. В этот момент одна из девочек сообщила учителю, что, вероятно, почувствовала легкий удар тока. Классный руководитель поинтересовался о самочувствии ученицы, девочка отметила, что чувствует себя нормально. Гирлянду сразу же убрали, и девочки украшали класс без нее. После ученица продолжила посещать занятия.

Как стало известно, вечером мама с ребенком обратились в частное медучреждение, чтобы убедиться, что у девочки все в порядке. Для проведения дополнительного обследования ребенка доставили в городскую больницу. Мы находимся на связи с родителями девочки. Сейчас она чувствует себя удовлетворительно, ее жизни ничего не угрожает.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего в школе началась служебная проверка, по итогу которой будут приняты необходимые меры. С нетерпением ждем нашу ученицу на занятиях», - сообщил директор образовательного учреждения.

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