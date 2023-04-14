В Москве 7-летний мальчик нанюхался неизвестного порошка возле школы и попал в больницу

В Москве семилетнего мальчика госпитализировали с признаками серьезного отравления. Предположительно, в организм ребенка попали наркотики. Об этом стало известно mk.ru.

По информации издания, неизвестное вещество несовершеннолетний москвич случайно вдохнул во время прогулки возле школы. Около пяти часов вечера 13 апреля он проводил время с друзьями недалеко от учебного заведения в Конаковском проезде. В какой-то момент на глаза детям попался странный белый порошок в пакете, лежащий на земле. Их привлекло то, что он пах клубникой.

Рассматривая содержимое неожиданной находки, мальчик случайно рассыпал порошок, и часть содержимого попала ему на лицо. Ребенок понюхал вещество, а уже вскоре его состояние стало ухудшаться. У него появилась слабость, из-за которой пришлось экстренно вызывать медиков. В итоге маленького москвича госпитализировали, а порошок отправили на экспертизу.

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