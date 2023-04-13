В Москве пенсионерку придавило световым оборудованием во время съемок фильма «Ненормальный»

В Москве пожилую женщину придавило световым оборудованием во время съемок фильма. Пенсионерка серьезно пострадала и была доставлена в больницу. Об этом стало известно Телеграм-каналу SHOT.

По информации источника, инцидент произошел в Восточном Измайлово. Кинокомпания «Слово» снимала там один из эпизодов фильма «Ненормальный» от режиссера Глеба Орлова и с Александром Яценко в главной роли. Техники перевозили рейл со световыми лампами, необходимыми для работы, однако в один момент одна из ножек стойки сломалась, и все тяжелое оборудование стало падать.

По несчастной случайности именно в тот момент по улице проходила пенсионерка, которая была даже не в курсе, что на улице что-то снимается. На видео, залитом в Сеть, видно, что старушка заметила летящие на нее лампы только в самый последний момент. Она попыталась защититься руками, но в итоге это не помогло, и все рухнуло ей прямо на голову.

87-летнюю москвичку доставили в больницу. Врачи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского диагностировали ей сотрясение мозга. После произошедшего Следственный комитет начал проверку.

Ранее стало известно, что в Башкирии велосипедист попал в больницу после встречи с агрессивным местным жителем. Вместе с приятелем он обратился к мужчине, чтобы спросить дорогу, но помогать он явно не собирался. Россиянин вынес из дома ружье и стал расстреливать незваных гостей.