В Москве 68 человек доставили в полицию после «голой» вечеринки в частном доме

В Москве 68 человек доставили в полицию после «голой» вечеринки, которая прошла в частном доме. Участники давали правоохранителям разъяснения по поводу случившегося.

Подробности приводит РЕН ТВ.

Вечеринка прошла в ночь на 25 февраля в доме, расположенном на улице 2-я Лыковская. В полицию позвонил аноним – он рассказал, что в частном доме на северо-западе столицы проходит «голая» вечеринка, на которой присутствует много участников.

Полиция выехала по названному адресу. Были задержаны и доставлены в отделы 68 человек.

Известно, что дом сдавался в аренду. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее стилист Сергей Зверев поделился мнением о «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. По его словам, были мероприятия и похуже.