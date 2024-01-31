В Москве 67-летней пенсионерке пробило голову сосулькой. Об этом сообщает издание ИА Регнум.

30 января в полицию поступил звонок, во время которого правоохранителям сообщили о травме женщины. Оказалось, что пенсионерке на голову упала сосулька с крыши здания, принадлежащего медицинской клинике.

Потерпевшую доставили в НИИ имени Склифосовского. После тщательного осмотра врачи диагностировали у нее открытую рану волосистой части головы. На данный момент сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее мы писали о том, что в Москве годовалая девочка попала в больницу с проломленным черепом из-за сосульки. Потерпевшая находилась в переноске, когда на нее упал кусок льда. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в центре Москвы девушка пострадала при падении глыбы льда с крыши дома. 23-летней москвичке понадобилась помощь врачей из-за полученной травмы головы.