Упавшая глыба льда пробила девушке голову в центре города

Молодая девушка пострадала при падении глыбы льда с крыши дома в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на свой источник.

В экстренных службах сообщили, что инцидент произошел во дворе дома № 4/29 по улице Пресненский Вал. 23-летней жительнице понадобилась помощь врачей, так как она получила травму головы. Очевидцы помогли ей и рассказали, что у нее началось кровотечение.

Отмечается, что жильцы дома позаботились о девушке и вызвали скорую помощь. Других подробностей пока нет.

Напомним, что похожий случай произошел в конце декабря прошлого года. Тогда с крыши люберецкого военкомата упала глыба льда на мужчину, который в итоге скончался. Несмотря на помощь врачей, он умер в реанимации, не приходя в сознание. Среди пострадавших были еще четыре человека, они с травмами тоже показались врачу. Подмосковная прокуратура организовала проверку после случившегося.

Ранее мы писали о том, что 14-летняя фигуристка Мария Симонова столкнулась с серьезными проблемами после падения и удара головой об лед. Все произошло во время турнира в Москве. Девочка выступала в паре и неудачно упала во время поддержки. В соцсетях появились кадры инцидента. На них видно, как партнер роняет спутницу, и она сильно ударяется об лед. После она приходит в себя и продолжает кататься, на этом ролик заканчивается.