В Москве 62-летний мужчина умер на катке во время игры в хоккей. Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца из-за оторвавшегося тромба.

Подробности сообщает mk.ru.

22 января пенсионер пришел на каток в парке «Митино» на сеанс с 13 до 15 часов. На льду были два пенсионера и несколько молодых мужчин с клюшками. Спустя час посетители катка пошли греться, в раздевалке все познакомились друг с другом.

Молодые люди предложили одному из мужчин поиграть в хоккей в умеренном темпе. Он согласился, собеседники вышли на лед. Однако спустя 10 минут пожилому спортсмену стало плохо, он начал терять сознание. На место вызвали скорую.

Пока врачи ехали, мужчине делали массаж сердца и искусственное дыхание по указанию диспетчера скорой. Спустя 5 минут прибывшие врачи попытались спасти мужчину, но он скончался.

Ранее сообщалось, что в Волгограде пенсионер умер от ожогов в туалете из-за прорыва трубы с горячей водой.