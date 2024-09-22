Кто-то повредил трубу: пенсионер заживо сварился в собственном туалете

Трагичный случай произошел в одной из многоэтажек Волгограда. Там обнаружили труп пожилого мужчины. Он скончался в туалете от ожогов после прорыва трубы с кипятком, передает v1.ru.

По данным СМИ, в результате коммунального инцидента погиб пожилой волгоградец, проживающий на Турбинной улице. Как именно умер мужчина, пока не известно.

Пенсионера по какой-то причине залило кипятком в собственном туалете. От полученных ожогов он скончался. Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли реанимировать волгоградца.

Правоохранители провели осмотр места смерти и заметили, что на трубу было оказано воздействие извне. Вероятно, она была кем-то повреждена.

Ранее тюменка пыталась самостоятельно вылечить облитого кипятком сына, но лишилась его. Женщина слишком поздно обратилась за помощью в больницу.