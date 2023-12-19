В Москве 57-летний учитель начал терять память и совершил суицид

В Москве 57-летний учитель одной из школ совершил самоубийство из-за проблем с памятью. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло накануне на юго-востоке столицы. Преподаватель по мировой художественной культуре и технологии должен был пойти в учебное заведение ко второму уроку, вследствие чего немного задержался дома. Он проводил на работу 56-летнюю супругу, 11-летнего внука в школу, после чего остался в одиночестве. Коллеги обнаружили, что все второе занятие ученики находились в классе одни, сам же учитель о своем отсутствии никого оповещать не стал.

Обеспокоенные педагоги обратились за помощью к внуку учителя. Ребенок совместно с одним из преподавателей отправился домой. В квартире они обнаружили труп мужчины, после чего руководство школы связалось с родными учителя.

По словам близких, в последний год москвич сильно страдал от прогрессирующего старческого недуга. В частности, педагог регулярно жаловался на потерю памяти, с которой столкнулся после пережитого инсульта и коронавируса.

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