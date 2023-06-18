Мужчина изнасиловала девочку в московском парке
Шесть раз судимый 50-летний педофил изнасиловал школьницу в Москве.
Мужчина совершил насильственные действия в отношении 11-летней девочки. Это произошло в парке Царицыно в Москве.
Школьница прогуливалась по парку днем, когда на нее напал 50-летний насильник. По окончании содеянного мужчина скрылся. О факте изнасилования стало ясно, когда девочка почувствовала недомогание и попала на скорой в больницу.
Правоохранительные органы нашли насильника и задержали. Оказалось, что он был шесть раз судим за насильственные действия.
На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».
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