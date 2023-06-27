В Москве 48-летний режиссер Сергей Попов попал в больницу после драки с охранником. Об этом сообщает газета «Известия».

По информации источника, инцидент произошел 26 июня на юге столицы во время съемок кино. Внезапно между мужчиной и охранником завязался конфликт, в ходе которого Попов получил удар по голове. Травма оказалась настолько серьезной, что режиссер потерял сознание.

«Ему вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила его в больницу», — высказался инсайдер.

Как сообщает Telegram-канал 112, по предварительным данным, у Сергея сотрясение головного мозга. На данный момент медицинские сотрудники занимаются обследованием потерпевшего.

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