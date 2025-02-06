В Москве 41-летняя женщина скончалась в детском саду, когда пришла забирать дочь

В Москве 41-летняя женщина умерла в детском саду, когда пришла забирать дочь. Предварительно, у нее оторвался тромб.

Подробности сообщает mk.ru.

Происшествие случилось в саду на юго-востоке столицы. Мать пришла за 5-летней дочерью около 15:00. Женщина зашла в сад и стала помогать девочке одеваться.

Внезапно россиянка потеряла сознание. Спасти ее не удалось. Известно, что погибшая была многодетной матерью.

Ранее сообщалось, что актриса Людмила Поргина чуть не умерла из-за образовавшегося тромба. Почти год она провела в больнице. Знаменитость почувствовала себя плохо, когда ехала на дачу. Садовник вызвал скорую. Проблемы со здоровьем были у актрисы два года назад.