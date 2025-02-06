Опубликовано 06 февраля 2025, 19:361 мин.
В Москве 41-летняя женщина скончалась в детском саду, когда пришла забирать дочь
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В Москве 41-летняя женщина умерла в детском саду, когда пришла забирать дочь. Предварительно, у нее оторвался тромб.
Подробности сообщает mk.ru.
Происшествие случилось в саду на юго-востоке столицы. Мать пришла за 5-летней дочерью около 15:00. Женщина зашла в сад и стала помогать девочке одеваться.
Внезапно россиянка потеряла сознание. Спасти ее не удалось. Известно, что погибшая была многодетной матерью.
Ранее сообщалось, что актриса Людмила Поргина чуть не умерла из-за образовавшегося тромба. Почти год она провела в больнице. Знаменитость почувствовала себя плохо, когда ехала на дачу. Садовник вызвал скорую. Проблемы со здоровьем были у актрисы два года назад.