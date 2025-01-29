«Год провела в больнице»: актриса Людмила Поргина чуть не попрощалась с жизнью

Два года назад у Людмилы Поргиной случились серьезные проблемы со здоровьем. У вдовы Николая Караченцова образовался тромб, из-за которого она чуть не умерла.

Заслуженная артистки разнервничалась из-за проблем на работе. У нее поднялось давление, образовался тромб и, как итог, наступило предынфарктное состояние. Когда Поргина ехала на дачу, ей стало плохо. Знаменитость позвонила садовнику, чтобы тот вызвал скорую — врачи оказали ей помощь.

В тот момент жизнь у Людмилы Андреевны пронеслась перед глазами. Артистка думала, что умрет.

«Я почти год провела в больнице, борясь за свою жизнь! Я 13 лет боролась за жизнь Коли, и год за свою, чтобы выстоять», — рассказала она aif.ru.

Сейчас актриса восстанавливается в Дубае, где любила часто бывать с мужем. Супруги жили по полгода у моря.

Ранее Людмила Поргина вмешалась в скандал, разгоревшийся вокруг президента «Ленкома» Марка Варшавера. Вдова Николая Караченцова назвала главу тетра бездарным и напомнила, что он унижал память покойного художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова. Знаменитость практически всю жизнь отслужила в культурном учреждении и ушла оттуда в 2023 году.