В Москве 38-летняя женщина родила в квартире и выбросила малыша в мусороприемник
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В Москве 38-летняя женщина родила в квартире и выбросила новорожденного в мусороприемник. Малыша нашли на 1 этаже в мусорном контейнере.
Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
Инцидент произошел в доме на улице Вишняковской. Жильцы заметили кровь и позвонили в полицию. Женщина тем временем находилась дома.
Мальчик найден живым – ему оказывается помощь.
Известно, что роженица – женщина 1985 года рождения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято процессуальное решение, в том числе о возбуждении уголовного дела. Происшествие находится на контроле Перовской межрайонной прокуратуры.
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