В Москве 38-летняя женщина родила в квартире и выбросила малыша в мусороприемник

В Москве 38-летняя женщина родила в квартире и выбросила новорожденного в мусороприемник. Малыша нашли на 1 этаже в мусорном контейнере.

Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел в доме на улице Вишняковской. Жильцы заметили кровь и позвонили в полицию. Женщина тем временем находилась дома.

Мальчик найден живым – ему оказывается помощь.

Известно, что роженица – женщина 1985 года рождения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято процессуальное решение, в том числе о возбуждении уголовного дела. Происшествие находится на контроле Перовской межрайонной прокуратуры.

Ранее в Челябинской области нашли на вокзале новорожденную девочку – ей не больше месяца. У ребенка диагностировали вирусную пневмонию.