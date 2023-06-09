В Москве 35-летняя женщина изрезала ножом супруга во время ссоры. Об этом сообщает портал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

По данным источника, в процессе выяснения отношений москвичка взяла кухонный нож и нанесла 57-летнему мужчине множественные ранения в живот. Как выяснилось позднее, злоумышленница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Потерпевшего экстренно госпитализировали в местную больницу. Он выжил, но находится в крайне тяжелом состоянии.

На данный момент возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Женщину арестовали, однако во время суда она выступила против лишения свободы.

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