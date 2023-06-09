Обязательно сломать ноги: после бытовой ссоры муж заказал нападение на супругу в Хабаровском крае

Мужчина из Биробиджана решил наказать свою жену после бытовой ссоры. Он нанял двоих парней, чтобы избить и ограбить обидчицу.

Об этом сообщает kp.ru.

В январе прошлого года супруги поругались по неустановленным причинам. Пара быстро помирилась, однако муж не смог отпустить ситуацию. Вместе со знакомыми с предыдущего места работа они придумали план: напасть на жену у подъезда, избить и ограбить. Еще одним обязательным условием были сломанные ноги и челюсть возлюбленной. Оплатой служили украденные вещи.

Когда план, за которым муж наблюдал из окна, привели в действие, 6 января, супруг испугался и выбежал на помощь жене.

«Женщина получила телесные повреждения в виде гематом и ушибов головы и ног. Свои преступные намерения мужчины до конца не довели», — рассказали в прокуратуре ЕАО.

Вскоре нападавшие были найдены. Преступная схема была раскрыта. Супруг также был упомянут, при этом причастность к плану он отрицал. В настоящий момент его обвиняют в организации разбойного нападения, совершенного группой лиц.

Поскольку сообщники супруга погибли в течение года, судим будет лишь «креативный» муж пострадавшей.

Женщина подала на развод, теперь она будет растить двоих детей самостоятельно. Все контакты с бывшем она оборвала.

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