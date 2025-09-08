В Москве 33-летняя женщина-следователь умерла после возвращения с дачи

В Москве умерла 33-летняя женщина-следователь, работавшая в линейном отделе полиции. Трагедия произошла в воскресенье 7 августа, когда с сыном и матерью она вернулась с дачи.

Подробности приводит mk.ru.

Сообщается, что вечером семья вернулась с дачи и разбирала вещи. Бабушка ненадолго отлучилась из дома, а женщина сказала сыну, что пойдет в магазин. Она взяла рюкзак и заперла дверь.

Когда бабушка вернулась, то решила пойти навстречу дочери, однако ни найти, ни дозвониться не получилось. Возвращаясь в квартиру, женщина увидела толпу людей – они скопились вокруг ее лежащей на асфальте дочери.

Полиция опросила соседей и осмотрела место происшествия. Назначена проверка. Близкие утверждают, что следователь была в тяжелом эмоциональном состоянии и собиралась перейти на другую должность. Руководство говорило о возможности такого перевода.

