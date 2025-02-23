Сын Андрея Краско рассказал о работе следователем и раскрытых преступлениях. Об этом сообщает Kp.ru.

Сын актера Андрея Краско едва не пошел по стопам отца, который играл в сериалах и фильмах оперативников. Однако Кирилл Краско выбрал ловить преступников не на экране, а в реальной жизни. Сейчас он работает следователем в Петербурге. По словам мужчины, на выбор профессии повлияли именно роли его отца.

«Я действительно пошел в следователи частично благодаря опыту моего отца. Он снимался в фильмах и играл там оперативника, как, собственно, и мой дедушка. Иван Краско в советское время играл милиционера. Я хорошо помню сериал „Агент национальной безопасности“. Там папа играл опера Краснова, искал преступников и делал этот мир лучше», — рассказал он.

Краско-младший рассказал, что в его послужном списке много раскрытых дел, среди которых есть и убийства, и мошенничество.

«К примеру, мужчина переписывался с несовершеннолетней девочкой во „Вконтакте“, ей было 14 лет. Он склонил ее с помощью уловок и угроз к тому, чтобы она отправляла свои обнаженные фото. После этого преступник уехал в Израиль. Но мы его дождались. И как только он пересек границу с Россией, сразу задержали», — рассказал он.

Кирилл Краско заявил, что обвиняемые ни разу не спрашивали его о родстве со знаменитым актером. Следователь добавил, что работа следователя гораздо тяжелее той, что показывают на экране.

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