В Москве 27-летний мужчина на самокате выстрелил из ракетницы себе в штаны

В Москве самокатчик выстрелил себе в штаны из сигнальной ракетницы. Отмечается, что произошло это случайно. Подробности сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно, 27-летний мужчина катался на улице Грина на юго-западе столицы, при этом у него в кармане находилась ракетница. Зачем он взял ее с собой – неизвестно. Однако это решение сыграло с ним злую шутку.

Во время неспешной поездки россиянин засунул руку в штаны и случайно нажал на курок. В итоге ракетница выстрелила. Серьезных травм, по предварительной информации, житель столицы не получил. От госпитализации он предпочел отказаться. Как он признался сам, отделался легким испугом. Сейчас никаких жалоб на состояние у него нет.

Ранее в Санкт-Петербурге крюк проткнул грудь мяснику во время разделывания туши. Произошло это случайно. На данный момент мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь.