Брянским школьникам пришлось забаррикадироваться в классе после стрельбы ученицы

В результате стрельбы в гимназии в Брянске учащиеся одного из классов приняли меры предосторожности, соорудив баррикаду перед дверью. Один из учеников рассказал журналистам телеканала «360», что происходило в этот момент.

Дети и педагоги не сразу поняли, что произошло. Подросток отметил, что они подумали на кого-то из школьников или учителей.

«Построили баррикаду, но только у нас дверь открывается не внутрь, а наружу, из-за чего весь смысл теряется», – поделился ученик.

Другая ученица рассказала, что слышала громкие звуки стрельбы. Учительница впоследствии предупредила ребят не открывать дверь.

«Сидели, продолжали урок. В окно видели, как бегут сотрудники МЧС и скорой помощи», – добавила школьница.

В четверг, 7 декабря, утром стало известно о выстрелах в местной гимназии. Согласно предварительным данным, ученица восьмого класса пронесла дробовик и открыла стрельбу. Пресс-служба МВД по Брянской области уточнила, что пострадали пять человек, еще один скончался от полученных ранений, стрелявшая тоже умерла.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске мужчина открыл стрельбу в торговом центре. Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Задержанным оказался местный житель, который ранее неоднократно угрожал официантам.