В Москве 16-летний подросток проглотил «волшебные пилюли» с грибами из Ozon и едва не умер

В московскую больницу доставили 16-летнего школьника с серьезным отравлением. Как сообщает Телеграм-канал SHOT, подростку поставили диагноз - токсическое действие ядовитых веществ, содержащихся в съедобных грибах.

По информации источника, несовершеннолетний заказал в известном маркетплейсе Ozon «волшебные пилюли» с грибами, а затем принял их во время прогулки с другом. Через некоторое время таблетки стали действовать, и ребенку стало крайне плохо. Когда его состояние стало почти критическим, товарищ вызвал бригаду скорой помощи.

Приехавшие на место медики оказали подростку первую помощь, а затем забрали его в больницу имени Филатова. Друг пациента рассказал, что он якобы случайно перепутал таблетки и на самом деле хотел принять совсем другие.

После произошедшего делом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Они начали проверку инцидента. На данный момент удалось установить, что ранее парень, попавший в клинику, уже состоит на учете в полиции в отделении по делам несовершеннолетних.

Ранее в Москве психолог написала заявление на пациента после сеанса с ним. Как оказалось, мужчина признался, что собирается устроить теракт на Красной площади или же подорвать себя в одной из башен Москва-Сити.