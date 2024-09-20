В Москве 16-летний подросток на спор съел головку чеснока и попал в реанимацию

В Москве 16-летний парень оказался в реанимации после того, как съел головку чеснока. Сделал это подросток на спор. Подробности узнал ИА Регнум.

Источник сообщил, что юношу госпитализировали из парка «Долины реки Сетунь». Его доставили в больницу с серьезным отравлением. Врачи обратились в полицию, а сотрудники правоохранительных органов опросили друзей пострадавшего.

Выяснилось, что парень пришел к товарищам поздно вечером. По словам людей из компании, от него немного пахло алкоголем, но пьяным он не выглядел. Они все вместе отправились в магазин, чтобы купить еды, а также чеснок.

«Он сказал, что съест головку целиком. Потом он действительно почистил чеснок и стал его есть, потом закашлял и упал на землю», - рассказал друг пострадавшего.

Сначала товарищи подростка подумали, что он их разыгрывает, так как делал это неоднократно. Но, как оказалось, он действительно потерял сознание. Его пытались привести в чувства, но ничего не вышло, поэтому вызвали бригаду медиков.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Петербурге в больницу доставили девочку с торчащей из живота веткой.