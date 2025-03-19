В Москве 14-летняя дочь чиновника стала жертвой педофила из Интернета

В Москве 14-летняя дочь чиновника стала жертвой педофила. Мужчина познакомился с несовершеннолетней в Интернете и совратил.

О происшествии сообщает mk.ru.

Педофил познакомился с девочкой в анонимном чате, после чего назначил свидание в ее доме. В октябре и ноябре 2024 года он принуждал ребенка к близости, известно о нескольких эпизодах.

Позже о случившемся узнали родители подростка. Мужчину задержали, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

О задержанном известно, что ему 26 лет. Мужчина живет в Подмосковье и работает в алкомаркете.

4 марта сообщалось, что в Петербурге задержали педофила, находящегося в федеральном розыске. Мужчина неоднократно совершал насильственные действия в отношении ребенка, не достигшего 14 лет.