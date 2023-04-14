В Москве 14-летняя девочка родила после изнасилования сверстником, сбежавшим в Киргизию

В Москве родители 14-летней школьницы не знали, что она беременна от сверстника, который ее изнасиловал и сбежал на родину в Киргизию. Девочка родила на восьмом месяце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, ученица седьмого класса живет с родителями. У нее средняя успеваемость и мало друзей. Однажды она пошла с родителями в торговый центр, где ей неожиданно стало плохо. Школьница пожаловалась на боли в животе, ей вызвали скорую помощь и отвезли в больницу. Оказалось, что девочка беременна. Чтобы спасти ее и ребенка необходимо было делать кесарево сечение.

Отец и мать девочки были в шоке, они ничего не знали о ее «интересном положении». На вопросы, как это случилось, школьница ответила, что с ней произошел неприятный случай. По ее словам, она познакомилась с мальчиком по имени Бека на спортивной площадке, он начал приставать, а она не смогла дать отпор. Врачам удалось спасти молодую маму и малыша, они находятся в больнице.

Полиция занялась поисками сверстника, но оказалось, что он недавно сбежал в Киргизию. Теперь правоохранители проводят проверку, а в отношении родителей завели административное дело о неисполнении своих обязанностей.

Ранее мы писали о том, как охранника интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья обвинили в изнасиловании двух учениц в школьной раздевалке в подмосковных Люберцах. По данным источника, в правоохранительные органы свои заявления о том, что их дочерей изнасиловал 53-летний охранник в школьной раздевалке, подали уже два отца. Одной девочке 12 лет, другой – 11.