В Люберцах школьного охранника обвинили в изнасиловании двух учениц в раздевалке

Охранника интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья обвинили в изнасиловании двух учениц в школьной раздевалке в подмосковных Люберцах. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По данным источника, в правоохранительные органы свои заявления о том, что их дочерей изнасиловал 53-летний охранник в школьной раздевалке, подали уже два отца. Одной девочке 12 лет, другой – 11.

Отмечается, что сейчас охранник задержан, против него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Максимальный срок по этой статье — до 20 лет колонии. Дал ли он признательные показания пока не сообщается.

Ранее мы писали о том, что 6-летний мальчик скончался на занятиях в подмосковном ТЦ. Трагедия случилась в четверг, 13 апреля в селе Быково (Раменский городской округ). Ребенок находился в помещении торгово центра, где проводились курсы для подготовки к школе. Родитель привез туда мальчика утром.

Подчеркивается, что внезапно ребенку стало плохо, он потерял сознание. В чувство привести его не удалось, мальчик умер до приезда бригады скорой медицинской помощи. Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять другие обстоятельства произошедшего и проводить различные следственные проверки.