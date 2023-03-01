В Москве 12-летний школьник заявил в полицию на родителей из-за наказания за прогулы

Ученик шестого класса столичной школы заявил в полицию на родителей после того, как они отругали его за прогулы уроков. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 12-летний мальчик случайно встретил полицейских возле своего дома и пожаловался на родителей. По его словам, мать его избила, а после уехала с отцом в магазин, не взяв с собой.

«Ребенку предложили проследовать в отдел для письменного заявления. Школьник решил, что это будет неплохой местью родителям», – пишут авторы Telegram-канала.

Мальчик описал все то, что происходит с ним дома. Так, он заявил, что мама ежедневно бьет его руками и ремнем за то, что он не выполняет задания по дому. А в последний раз женщина якобы схватила его за горло. Это случилось из-за того, что школьник прогулял дополнительное занятие по испанскому языку.

После обращения ребенка сотрудники пришли к его родителям.

«Оказалось, что они занимают неплохие должности в Московском авиационном институте, живут в трехкомнатной квартире и обеспечивают сына всем необходимым», – отмечает источник.

Мама мальчика не стала скрывать, что отругала его за прогулы платных занятий и просто шлепнула по щеке. Отец подтвердил ее слова и заявил, что не поднимал руку на ребенка. Родители признались, что действительно были недовольны сыном из-за его нежелания учиться и помогать по хозяйству.

По заявлению школьника организовали проверку.

Ранее мы писали о том, как школьница пожаловалась, что учительница избила ее во время урока.