13-летняя школьница попала в больницу, получив подзатыльник от пожилой учительницы

В Петербурге учительница ударила13-летнюю девочку. У подростка диагностирована черепно-мозговая травма

По словам потерпевшей, травму ей нанесла учительница, ударившая девочку по голове во время урока. Выйдя на улицу, гимназистка почувствовала себя плохо и обратилась в районную поликлинику, откуда в срочном порядке была доставлена в больницу.

Врачи диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сейчас состояние ребенка опасений не вызывает, она проходит курс лечения амбулаторно.

Как сообщает Фонтанка.ру, администрация Василеостровского района Петербурга держит ситуацию на контроле.

Уже известно, что пожилой педагог, о котором идет речь, женщина вспыльчивая, способная, «вытолкать из класса» или «залезть в портфель».

Однако некоторые свидетели произошедшего уверяют, что данный конфликт спровоцировала сама пострадавшая.