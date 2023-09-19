В Москве 11-летнего мальчика укололи шприцем в ягодицу во дворе школы

В Москве 11-летнего мальчика укололи шприцем с неизвестным содержимым во дворе школы. Дома ребенок пожаловался на боль.

Подробности инцидента сообщает сайт mk.ru.

Выяснилось, что после уроков вместе с другом четвероклассник гулял в школьном дворе. Дети пролезли через решетку ограды и прошли к роднику. Среди деревьев приятель подобрал иглу от шприца и ткнул друга.

Происшествие случилось в 14:30 у школы, расположенной на улице Главмосстроя. Дома ребенок рассказал о случившемся. Родители заметили, что место укола покраснело и отекло. Ребенка отвели в больницу, ему сделали уколы от столбняка и гепатита В. Также взрослые обратились за консультацией в центр иммунопрофилактики ВИЧ.

Причина, по которой друг уколол школьника, неизвестна. Полиция ведет расследование. Содержимое шприца тоже не определено.

Ранее сообщалось, что в Москве в машине каршеринга шприц с мефедроном воткнулся в ногу 10-летней девочки. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.