В московском салоне красоты избили клиентку и ее мужа после жалобы на волосы-пакли

В московском салоне красоты на улице Летниковской избили клиентку и ее супруга из-за того, что те решили пожаловаться на некачественно оказанную услугу. Как стало известно изданию mk.ru, мужчина после драки оказался в больнице с сотрясением мозга.

По информации источника, жительница Владивостока, отдыхающая в столице, захотела что-то изменить в своей внешности и остановилась на наращивании волос. В Интернете она нашла заведение, где оказывают такую услугу, и записалась туда. Однако сразу же что-то пошло не так. На сайте была указана одна цена, а в салоне ей назвали совсем другую. В итоге удалось договориться на 36 тысяч рублей за 200 граммов волос длиной 60 сантиметров.

Когда наращивание было окончено, у клиентки не оказалось никаких претензий – прическа выглядела именно так, как она и хотела. Но стоило ей один раз помыть голову, как волосы буквально превратились в паклю. Расстроенная девушка обратилась в другую парикмахерскую, и там ей сообщили, что такой результат мог получиться только из-за некачественных материалов, а также небольшого количества прядей.

После получения новых данных жительница Владивостока вместе с мужем вновь вернулись в первый салон, но там их жалобы принимать отказались и заявили о возможности разговора только через юриста. Супруги требование выполнили и 21 апреля пришли вместе с правозащитником. Однако беседа быстро перестала быть мирной, и уже через несколько минут мужчина стал вызывать полицию. Перспективы встретиться со стражами правопорядка не понравились владелице парикмахерской, и она решили действовать радикально. Хозяйка ударила мужа клиентки по голове и расцарапала ему лицо и руки. Досталось и женщине. Ей едва не вырвали волосы и разбили телефон, на который она снимала потасовку.

После драки мужчина оказался в больнице с сотрясением мозга. Пара написала заявление в полицию, а также в другие инстанции, чтобы привлечь владелицу салона к ответственности за содеянное. В доказательство некачественно оказанной услуге женщина сходила в другое заведение, где ей сняли все наращенные волосы и подтвердили, что их было не 200 граммов, а всего 90.

Ранее в Воронеже мужчина пытался проникнуть в детский сад без ребенка. При этом россиянин вел себя крайне агрессивно с охраной.