Разъяренный мужчина без ребенка пытался проникнуть в детский сад Воронежа

В Воронеже мужчина без ребенка пытался проникнуть на территорию детского сада, но был остановлен охраной. После этого неизвестный начал вести себя агрессивно. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, инцидент произошел 24 апреля в учреждении, которое располагается на улице Владимира Невского. Родители приводили детей в детский сад, но среди них был одинокий мужчина без ребенка. Сотрудники ЧОП заподозрили что-то неладное и остановили его. Когда они задали вопрос, неизвестный ответил, что его жена работает здесь медсестрой, и ему нужно к ней.

Охранники руководствовались инструкцией, поэтому вывели мужчину за территорию сада. Но он разгневался и стал оказывать сопротивление. Когда сотрудники услышали угрозы в свой адрес, то приняли решение вызвал полицейских.

Правоохранители установили личность дебошира. Им оказался 33-летний местный житель, супруга которого действительно работает в детском саду. Но мужчину все равно задержали, чтобы выяснить, что он хотел.

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