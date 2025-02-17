Обманула клиентку на более чем 2,5 млн рублей: участницу «Битвы экстрасенсов» Селицкую обвинили в мошенничестве

Участнице седьмого сезона шоу «Битва экстрасенсов» и подруге Михаила Задорнова Альбине Селицкой предъявили обвинение в мошенничестве, передает Telegram-канал Пятый канал | Новости. По данным СМИ, эзотерик обманула клиентку на 2,5 миллиона рублей.

У женщины, которая обратилась к Селицкой, были проблемы в семье и личной жизни. Она решила обратиться за помощью к Селицкой, чтобы поправить положение дел. Через несколько дней клиентке позвонил менеджер эзотерика, которая заявила о готовности помочь.

Первый обряд стоил россиянке 12 тысяч рублей. В итоге она потратила на услуги бывшей участницы «Битвы экстрасенсов» 2 миллиона 535 тысяч рублей. В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства и детали истории.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России рассмотрел дело гадалки, которая взяла со своей клиентки 3 миллиона рублей. Он признал снятие порчи мошенничеством.