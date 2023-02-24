В московском метро двое подростков распылили газ в лицо ребенку, а затем избили его

В столичном метрополитене двое подростков распылили баллончик с газом ребенку в лицо, а затем избили его. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного СК.

По данным издания, под статью за нападение на ребенка в метро попали двое подростков 15 и 17 лет. Инцидент произошел в вестибюле на одной из станций.

«Сначала юные хулиганы без причины распылили в лицо ребенка содержимым газового баллончика, а затем начали избивать, нанося удары по разным частям тела», – отмечается в сообщении.

На данный момент оба подозреваемых задержаны. Им грозит до семи лет лишения свободы по статье о хулиганстве, совершенного группой лиц.

По последним данным, подростки уже дали признательные показания. Сейчас правоохранители проводят проверки на предмет причастности их к другим аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде подростки избили инвалида, чтобы не платить ему 5 тысяч за вейп.

Отмечается, что несовершеннолетние связались с человеком с ограниченными возможностями, чтобы приобрести у него электронную сигарету. За устройство они обещали заплатить пять тысяч рублей, и продавец согласился, назначив встречу возле своего дома.