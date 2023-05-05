В московском кафе женщина ударила ножом в висок посетителя во время массовой драки с мужчинами

В кафе на юго-востоке Москвы посетительница кафе устроила массовую драку, закончившуюся для одного из участников реанимацией. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 3 мая. На видео с камер наблюдения видно, что женщина сидела за столиком, когда к ней подошел один мужчина. Они о чем-то бурно разговаривали, пока к ним не стали присоединиться другие люди. В итоге в один момент беседа переросла в конфликт, а затем в насилие. Россиянка начала бороться против нескольких оппонентов противоположного пола и во время драки ударила ножом в висок одного из них.

В кафе вызвали бригаду скорой помощи, и пострадавшего сразу же доставили в больницу в реанимацию. Ему диагностировали черепно-мозговую травму. Как уточнил источник издания, у мужчины было обидное кровотечение до приезда в клинику, поэтому сейчас он находится в тяжелом состоянии, но жив.

Остальные же участники конфликта были задержаны полицией. Проводится расследование и выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Уфе началась проверка по факту избиения голой женщины во дворе жилого дома. На видео, опубликованном в Сети, есть кадры, на которых россиянку за волосы вытаскивает из подъезда женщина и кричит, не стыдно ли ей.