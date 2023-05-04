Кричала о муже: в Уфе расследуют избиение голой девушки женщиной во дворе дома

Правоохранительные органы Уфы расследуют дело об избиении голой девушки на улице во дворе жилого дома. Об этом сообщается на сайте РБК со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Башкирии.

Видео происшествия опубликовал Telegram-канал «Честно говоря». На кадрах видно, как женщина вытаскивает за волосы из подъезда голую девушку, затем бьет ее ногами по голове. Нападавшая спрашивает соперницу, не стыдно ли ей.

Отмечается, что драку заметила соседка и стала кричать из окна, чтобы нападавшая остановилась.

«Не делай так, ты ведь убьешь ее». «Убью! [Нечего] с моим мужем лежать», — возразила она и продолжила бить девушку по голове.

В полиции подтвердили, что конфликт произошел во дворе дома на улице Бабушкина. Правоохранительные органы установили личность женщин и сейчас выясняют причины конфликта.

Ранее мы писали о том, что в Калининграде мужчина отправил девушку в нокаут за отказ в знакомстве. Потерпевшая гуляла по городской улице. В один момент к ней пристал неизвестный мужчина, который желал познакомиться. Девушка оттолкнула его и продолжила гулять, но мужчину не устроило такое развитие событий.