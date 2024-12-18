В московском детдоме годовалый малыш запутался в одеяле и задохнулся

В одном из московских детских домов годовалый ребенок запутался в одеяле и погиб от удушения. Об этом 18 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Инцидент произошел ночью 18 декабря в детском доме на востоке Москвы. Годовалый мальчик запутался в одеяле и задохнулся», — рассказал собеседник канала.

Как утверждает ответственная за ребенка няня, во время обхода она обнаружила малыша уже без признаков жизни. По ее словам, были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти младенца не удалось. По факту произошедшего правоохранителями начата проверка.

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