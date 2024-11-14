В Магнитогорске 29-летняя женщина и ребенок умерли в роддоме

В Магнитогорске 29-летняя женщина и плод умерли в роддоме. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Трагедия случилась 13 ноября. Как рассказала сайту Kp.ru подруга погибшей, женщина лежала на сохранении – у нее было многоводье. Предварительной датой родов указывали 15 ноября, но 12 числа отошли воды, роженицу перевели в предродовую палату.

Поначалу женщина была на связи с мужем, но потом перестала отвечать. Он дозвонился до больницы – там сообщили, будто жена спит.

Позже он узнал от постороннего человека, что в роддоме «что-то не так» - мужчина поехал в медучреждение.

«Там ему по факту сказали ребенок погиб, а роженица в коме», - рассказала собеседница издания.

По ее словам, мужчину попросили искать I положительную группу крови. Вечером семье сообщили, что женщина скончалась.

Это не первая смерть в данном роддоме. За год там скончался третий малыш. У погибшей россиянки остались двое детей.

СУ СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

«По данным следствия, 12 ноября текущего года в одном из медицинских учреждений города Магнитогорска Челябинской области во время своевременных родов скончалась 29-летняя женщина, а также плод», - говорится в сообщении ведомства.

На месте трагедии работают следователи и криминалисты, назначены судебные экспертизы. Будут установлены причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ похоронили 36-летнюю оперную певицу Марию Ринчинову, умершую при родах.