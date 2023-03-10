В московской школе ученики подрались из-за оскорбления родных: один из детей попал в реанимацию

9 марта в одной из столичных школ произошла массовая драка, которая окончилась печальными последствиями. Один из детей на данный момент находится в реанимации. Об этом сообщило издание «360».

По информации СМИ, конфликт разгорелся из-за того, что ученик оскорбляли родных одного из участников. При это ранее сами школьники отрицали, что между ними когда-то были разногласия, а в пресс-службе столичного СК эту информацию опровергли. По их версии, дети уже не раз были замечены за ссорами, и в итоге все привело к потасовке.

Директор образовательного учреждения пояснил, что вероятно причиной драки между 10-классниками стала переписка. Именно из-за нее подростки после второго урока вышли в коридор на перемене и стали применять насилие по отношению друг другу.

Известно, что для одного из мальчиков эта «стрелка» окончилась весьма печально. Как сообщил источник, он сейчас находится в реанимации. Ему диагностировали перелом костей черепа. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства дела.

Ранее чрезвычайная ситуация произошла в другой московской школе. Детей увезли в больницу после шутки учеников с подлитым в кулер антисептиком.