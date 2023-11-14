В московской школе работники столовой перепутали бутылки и продали ребенку чистящее вещество вместо чая

В московской школе работники столовой налили чистящее вещество в бутылку из-под чая и продали ее ребенку. 12-летний ученик выпил немного, и его стало тошнить.

Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Мальчик почувствовал себя плохо на перемене – тогда учителя вызвали в школу скорую. Ему оказали помощь. В школу также вызвали мать – она отказалась, чтобы ребенка госпитализировали, и забрала сына домой.

Выпитую мальчиком жидкость отправили на экспертизу.

Известно, что отравились еще два школьника, но все обошлось без госпитализаций.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье две семьи отравились грибами, которые считаются условно съедобными. Взрослые обнаружили поляну с грибами 5 ноября под Клином во время прогулки с собаками. Они долго спорили, можно ли готовить эти грибы. В итоге их пожарили с картошкой, но через час грибникам стало плохо – они вызвали скорую, троих забрали в больницу.