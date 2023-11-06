Две семьи пожарили условно съедобные грибы и через час почувствовали себя плохо

В Подмосковье две семейные пары отравились грибами, которые обнаружили на прогулке 5 ноября. Взрослые не знали, что это за грибы, и навели на находку камеру виртуального помощника – оказалось, что они считаются условно съедобными.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Инцидент произошел под Клином. 55-летние муж с женой позвали в гости семейную пару. Они отправились в лес с собаками и наткнулись на поляну с грибами.

Как выяснилось, это грибы из семейства рядовковых, они условно съедобны. Семьи спорили, можно ли их употреблять в пищу, и решили пожарить с картошкой.

Через час взрослым стало плохо – начались тошнота, рвота, диарея. На место вызвали скорую. Врачи сделали промывание, а троих человек из компании доставили в больницу. Они останутся там на несколько дней.

Ранее в Санкт-Петербурге три человека отравились грибами. Двое женщин и мужчина съели бледные поганки – их забрали в больницу.