В московской сауне мужчину закололи кием во время игры в бильярд

В Москве мужчину в ходе драки убили деревянным кием от бильярда. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел 11 января в сауне, которая располагается на Севастопольском проспекте. Двое посетителей поссорились и начали выяснять отношения, завязалась драка. Во время потасовки один из них взял кий и пронзил им оппонента в грудь. Ранение оказалось смертельным, к моменту приезда скорой помощи 41-летний мужчина был уже мертв.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По данным источника, нападавший работает инженером-электромонтером и ранее не привлекал внимание полиции.

Ранее мы писали о том, как посетительница тира в Москве получила пулю в лицо от инструктора по стрельбе. Инцидент был в торгово-развлекательном комплексе MARI. Случайный выстрел произошел, когда инструктор зарядил пневматику и передавал оружие в руки 48-летней посетительнице. Пуля попала ей в лицо. Женщину в срочном порядке увезли в больницу. У нее диагностировали повреждение губы, кроме того, она лишилась зуба. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.