Посетительница тира в Москве получила пулю в лицо от инструктора по стрельбе

В Москве в одном из тиров произошел несчастный случай. Посетительница получила пулю в лицо от инструктора по стрельбе. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент был в торгово-развлекательном комплексе MARI. Случайный выстрел произошел, когда инструктор зарядил пневматику и передавал оружие в руки 48-летней посетительнице. Пуля попала ей в лицо.

Женщину в срочном порядке увезли в больницу. У нее диагностировали повреждение губы, кроме того, она лишилась зуба. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы писали о том, как на Урале пенсионер застрелил во время охоты друга, перепутав его с лосем. 67-летний охотник взял с собой друга в Манчажское хозяйство. Мужчина выстрелил, как думал в животное, но, оказалось, он целился в своего напарника. Пострадавший получил ранение в голову. К сожалению, спасти его не удалось. Он скончался в приемном покое больницы, куда был доставлен в крайне тяжелом состоянии.

Известно, что у мужчины было разрешение на охоту на территории хозяйства, однако стрелявшему все равно теперь грозит до двух лет лишения свободы за «причинение смерти по неосторожности».