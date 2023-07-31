В Московской области женщина прыгнула вслед за упавшей в пруд 14-летней дочкой и утонула вместе с ней

Женщина потеряла дочь и погибла сама в деревне Бельское Талдомского района Московской области. Трупы родственников обнаружили в водоеме, пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Трагедия произошла у пожарного пруда СНТ «Ягодное». Во время совместной прогулки 14-летняя девочка оказалась у края берега. В какой-то момент она поскользнулась и упала в воду. Мать несовершеннолетней бросилась следом за утопающей дочерью. Однако спасти подростка не удалось. Не выжила и сама женщина — она погибла вместе с ребенком.

Через некоторое время на место трагедии прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов. Первые — констатировали смерть родственников, а вторые — начали проверку по факту случившегося. Для выяснения деталей инцидента тела направили в морг на судебно-медицинское исследование. После завершения всех организованных мероприятий правоохранителями будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее в Московской области жертвой подобного случая стал годовалый ребенок. Малыш утонул в бассейне на даче. Его мать в это время занимались ужином. Прибывшие по вызову врачи бригады скорой помощи пытались реанимировать мальчика, однако тот уже скончался на месте.